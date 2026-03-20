Мошенники подменили деньги пожилой нижегородки на «билеты банка приколов»

В Дзержинске пожилую женщину обманули, выдавая себя за представителей пенсионного фонда, якобы для сверки денежных средств. Информация об этом поступила из пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно предварительной информации, 87-летней местной жительнице поступил звонок от неизвестных лиц, представившихся сотрудниками пенсионного фонда. Они сообщили ей о необходимости замены удостоверения. Злоумышленники также предупредили, что к ней скоро придет их коллега для проведения сверки.
Вскоре к пострадавшей прибыла молодая женщина, которая якобы провела проверку имевшихся у пенсионерки наличных денег. После ухода этой «сотрудницы пенсионного фонда» сын пострадавшей обнаружил, что все настоящие деньги были подменены на фальшивые купюры.
По данному факту начато уголовное расследование.
