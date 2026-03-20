Модельеры из Новосибирска дебютировали на неделе моды в Москве

С 14 по 19 марта в Москве прошла шестая Московская неделя моды, объединившая около 300 дизайнеров из России, Китая и Турции. Свою авторскую коллекцию на подиуме представили студентки Новосибирского технологического института (филиала РГУ им. А. Н. Косыгина) — Анна Востокова, Анна Галактионова, Марина Рум и Елизавета Балыш, пишет МК Новосибирск.
Коллекция была посвящена природному многообразию и культурному коду России: в ней сочетались футуристичные силуэты, смелые конструктивные решения и традиционная клетка, переосмысленная в пальто, юбках и аксессуарах. Авторы использовали ткани и фактуры, чтобы соединить народный костюм с современностью, черпая вдохновение в образах лесов, гор и океанов.
