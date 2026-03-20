Жители Калининградской области заключили более 200 социальных контрактов

Жители Калининградской области заключили 205 социальных контрактов, сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер. Она отметила, что сейчас расширены категории граждан, которые могут воспользоваться этой поддержкой. Так, для развития ИП заявление могут подать ветераны СВО, а также жены бойцов с инвалидностью I или II группы. На организацию своего дела они могут получить 350 тысяч рублей.