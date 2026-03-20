Жители Калининградской области заключили более 200 социальных контрактов

Жители Калининградской области заключили 205 социальных контрактов, сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер. Она отметила, что сейчас расширены категории граждан, которые могут воспользоваться этой поддержкой. Так, для развития ИП заявление могут подать ветераны СВО, а также жены бойцов с инвалидностью I или II группы. На организацию своего дела они могут получить 350 тысяч рублей.
Соцконтракт реализуется в рамках президентского национального проекта «Семья». Контракт могут заключить семьи или одиноко проживающие люди с доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения, который рассчитывается за три месяца перед месяцем подачи заявления. Для отдельных направлений соцконтракта действуют дополнительные условия.
В 2025 году соцконтрактом было охвачено более 7 тысяч человек, 78,9% из них увеличили среднедушевой доход.
Подробную информацию о мерах поддержки можно получить на «открытой линии»: 8 (800) 201 39 00 (добавочный «3»).