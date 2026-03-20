В Краснодаре разработают противоопухолевое лечение с меньшей нагрузкой на сердце

Он отметил, что применяемая в широкой практике противоопухолевая терапия зачастую дает высокую нагрузку на сердце. Особенно это относится к препаратам для борьбы со злокачественными образованиями. Ученым предстоит оценить механизмы воздействия терапии, влекущей за собой разрушение сердечной мышцы, снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний путем создания новых препаратов. В их основу ляжет вещество «берберин» — растительное соединение, содержащееся в барбарисе, золототысячнике и аригонском винограде. Обладает защитными свойствами, снижает артериальное давление, укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов за счет нормализации уровня холестерина и улучшения кровообращения.