В АПК Красноярского края больше 200 вакансий для молодых специалистов

По данным регионального Министерства сельского хозяйства, востребованность кадров наблюдается среди специалистов— ветеринаров, зоотехников, агрономов и инженеров. В сфере пищевой переработки также необходимы молодые сотрудники, особенно востребованы профессии технолога, логистика и маркетинга. Выбор будущей профессиональной деятельности учащимся облегчают стажировки на предприятиях и личные встречи с представителями работодателей. Сельскохозяйственная отрасль стремительно развивается. Предприятия края производят не только сырье, не стоит на месте и пищевая перерабатывающая промышленность — мы видим на полках магазинов наши, местные продукты. Агробизнесу нужны активные, квалифицированные специалисты. Это та сфера, где знания и умения выпускников точно будут востребованы", — отметила заместитель министра сельского хозяйства края Оксана Дивногорцева. Также предусмотрены специальные меры поддержки от региона для молодых специалистов агропромышленного сектора. Каждый выпускник аграрного вуза или техникума учебного заведения, который трудоустроился на предприятие в сельской местности, получает единовременную выплату в размере миллиона рублей. Государство компенсирует аграриям до 70% затрат на повышенную заработную плату молодым специалистам. Такая мера поддержки действует пять лет, обеспечивая молодежи оплату труда не меньшую, чем у квалифицированных сотрудников с опытом работы. Для привлечения молодых специалистов и семейных пар дополнительным преимуществом служит предоставление помощи на улучшение жилищных условий. Регион компенсирует молодым людям половину расходов на приобретение либо возведение собственного жилья. Субсидия предоставляется сотрудникам государственных учреждений ветеринарии края, а также жителям районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним.