Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проверки стоматологий: 56 клиник добровольно сдали лицензии

В Казахстане усилили контроль за стоматологическими клиниками.

Источник: Baigenews

В Казахстане проводятся внеплановые проверки стоматологических клиник. Работы ведутся по поручению государственных органов территориальными департаментами Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения, сообщает BAQ.KZ.

Всего в список проверок включены 622 стоматологические клиники. На сегодняшний день проверено 392 из них.

По результатам проверок в 103 клиниках нарушений не выявлено. Вместе с тем установлено, что 174 стоматологических учреждения фактически прекратили свою деятельность. Из них 56 добровольно вернули лицензии на оказание медицинских услуг.

В отдельных случаях приняты оперативные меры: деятельность ряда объектов приостановлена на срок от 30 до 90 дней. Также медицинские работники отстранялись от работы на срок до 30 дней.

В ходе проверок особое внимание уделяется соблюдению стандартов оказания медицинской помощи, выполнению лицензионных требований и наличию квалифицированных специалистов.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что основная цель проверок — защита прав пациентов, обеспечение их безопасности и повышение качества стоматологических услуг.