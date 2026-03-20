Куда жаловаться на взятки: приставы открыли горячую линию по коррупции

УФССП России по Калининградской области запустило временную горячую линию для сообщений о.

Источник: Kaliningradnews

коррупции. Позвонить можно сегодня, 20 марта, с 10:00 до 13:00 по телефону 8 (4012) 924−933.

Принимаются сведения о готовящихся или уже совершённых правонарушениях: даче и получении взяток, злоупотреблении полномочиями. В ведомстве напомнили, что за это грозит уголовная ответственность по статьям 285, 290 и 291 УК РФ.

В УФССП особо подчеркнули: судебные приставы обязаны выполнять свои обязанности по закону бесплатно. Они не вправе требовать деньги за возбуждение или окончание исполнительного производства, арест имущества или другие действия в рамках взыскания долгов. Если чиновник вымогает вознаграждение — это повод звонить.

Конфиденциальность гарантируется. В случае подтверждения фактов виновных привлекут к ответственности.