Тренер омского «Авангарда» стал «лучшим игроком» победной игры с «Северсталью»

Тренер «Авангарда» Ги Буше назвали лучшим игроком матча с «Северсталью» 19 марта в гостях. Сама встреча завершилась победой нашей команды 5:2.
Если подробнее, то в раздевалке при определении лучшего игрока матча капитан команды Дамир Шарипзянов высказал мнение, что тут им нужно назвать главного тренера. Остальные хоккеисты это поддержали. Так что Буше надел традиционные для такого звания кольчугу и шлем. Объяснить это можно именно последним матчем регулярного чемпионата, когда уже можно и повеселиться, и провести командный ритуал этого сезона немного нестандартно. В течение «регулярки» лучшими игроками становились самые разные хоккеисты, и вратарь, сделавший «сухарь», и особо ценный защитник, и форварды, забросившие решающие голы. Тренера же пока таким званием не награждали.
"Сегодня кольчуга лучшего принадлежит человеку, который вдохнул в эту команду истину: побеждать даже тогда, когда шансы кажутся размытыми. Весь регулярный чемпионат, матч за матчем он выстраивал команду. В итоге превратил в единый организм, где каждый без раздумий пойдет и в огонь, и в воду.
Поэтому символично, что в день, когда мы перевернули игру в третьем периоде, лучшим оказался именно он — главный тренер «Авангарда» Ги Буше", — пояснила пресс-служба клуба.
Добавим, саму победную игру, ставшую последней в регулярном чемпионате, тренер на пресс-конференции оценил так:
«Мы обыграли абсолютно все команды в этой лиге, за исключением одного коллектива, с которым мы встречались сегодня. Мы потерпели поражение от “Северстали” до того, в октябре, и, конечно, нам хотелось бы перед матчем, чтобы мы сумели обыграть абсолютно каждый коллектив. Хорошо, что мы встречались с этой командой. Противник очень здорово играет, особенно на своем льду. Они классно катаются, действуют на высоких скоростях. Всегда поддерживают друг друга. Они очень опасны. Всегда несут угрозу воротам.
Здорово, что в третьем периоде мы сумели перестроиться. Мы перевернули ход встречи, показали хоккей уровня плей-офф. Мы полностью показали, как мы можем действовать, и использовали наши сильные стороны, которые приносят нам успех на протяжении всего сезона".