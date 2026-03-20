Прокуратура вернула 100 тысяч рублей участнику СВО из Волгограда

В Волгограде прокуратура Дзержинского района вмешалась в ситуацию с нарушением прав местного военнослужащего. Мужчина, который сейчас выполняет задачи в зоне специальной военной операции, обратился с жалобой на действия судебных приставов.
Проверка показала: сотрудники районного отдела службы судебных приставов долгое время не прекращали исполнительное производство, хотя по закону должны были это сделать. Из-за этой волокиты банковский счет бойца оказался под арестом. Со счета без оснований списали 100 тысяч рублей.
После вмешательства прокуроров справедливость восстановили. Исполнительное производство прекратили, арест со счетов сняли, а все 100 тысяч рублей вернули владельцу. Теперь права участника СВО полностью защищены, а деньги снова в его распоряжении.
