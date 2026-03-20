На Дону потратят 24 млн рублей на планировку развития коммунальных систем

Департамент ЖКХ и энергетики Ростова объявил конкурс на разработку программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города. Бюджет закупки составляет 24,1 млн рублей. Информация о тендере размещена на портале Госзакупок.
Согласно опубликованной информации, подрядчику необходимо разработать программу развития коммунального комплекса Ростова на период до 2035 года; подготовить готовый проект в двух бумажных копиях и на USB-носителе — сдать не позднее 30 октября 2026 года; создать электронную модель городской инфраструктуры — муниципальную геоинформационную систему (ГИС) на электронном носителе.
Приём заявок от участников открыт до 30 марта. Все работы должны быть завершены до 20 ноября 2026 года.
По карточке закупки уточняется, что внедрение цифровой модели упростит процесс принятия решений по ремонту и замене изношенных сетей.