От ампутации ноги спасли 63-летнего мужчину воронежские врачи

В больницу пациент поступил с выраженным болевым синдромом и трофическими изменениями тканей конечности.

Источник: АиФ Воронеж

Воронежские врачи спасли 63-летнего мужчину от ампутации ноги. Пациент поступил в БСМП № 10 с выраженным болевым синдромом и трофическими изменениями тканей конечности. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в четверг, 19 марта.

Медики диагностировали у пациента несколько поражений ноги — закупорку артерии в районе бедра и значительные сужения артерий голени. Также у мужчины наблюдалось нарушение кровообращения в ноге.

Для спасения пациента понадобилась срочная операция. Команда врачей применила комбинированный подход. Сначала они создали «обходной» путь для тока крови, а затем восстановили кровоток по поражённым артериям голени и расширили их.

После хирургического вмешательства мужчина пошёл на поправку. На десятые сутки его выписали из больницы.