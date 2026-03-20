От ампутации ноги спасли 63-летнего мужчину воронежские врачи

Воронежские врачи спасли 63-летнего мужчину от ампутации ноги. Пациент поступил в БСМП № 10 с выраженным болевым синдромом и трофическими изменениями тканей конечности. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения в четверг, 19 марта.
Медики диагностировали у пациента несколько поражений ноги — закупорку артерии в районе бедра и значительные сужения артерий голени. Также у мужчины наблюдалось нарушение кровообращения в ноге.
Для спасения пациента понадобилась срочная операция. Команда врачей применила комбинированный подход. Сначала они создали «обходной» путь для тока крови, а затем восстановили кровоток по поражённым артериям голени и расширили их.
После хирургического вмешательства мужчина пошёл на поправку. На десятые сутки его выписали из больницы.