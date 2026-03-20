SuperJob: Только 43% калининградцев работают по специальности, указанной в дипломе

Оказалось, что строго по профилю трудятся меньше половины экономически активных горожан.
Согласно опросу, проведенному со 2 по 17 марта 2026 года, 43% калининградцев заняты в сфере, которая полностью соответствует их вузовскому диплому. Еще 24% респондентов работают в смежных областях. А вот у каждого третьего (33%) нынешняя работа никак не связана с полученной в университете специальностью.
Исследование также показало прямую зависимость между доходом и работой по профилю. Чем выше зарплата, тем чаще люди трудятся по специальности. Среди опрошенных с доходом до 100 тысяч рублей таких 34%. В категории зарабатывающих от 200 тысяч рублей доля работающих по диплому вырастает до 56%.
Больше всего верны вузовскому образованию представители социально значимых и узких профессий. Абсолютный лидер — врачи: 88% из них подтвердили, что работают строго по специальности. На втором месте юристы (86%), замыкают тройку главные бухгалтеры (80%). Меньше всего выпускников остаются в профессии среди менеджеров по работе с клиентами — лишь 14% (они оканчивали вуз по специальностям «торговля» или «менеджмент»). Ненамного выше показатели у менеджеров по закупкам (21%) и продажам (27%).