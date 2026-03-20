SuperJob: Только 43% калининградцев работают по специальности, указанной в дипломе

Больше всего верны вузовскому образованию представители социально значимых и узких профессий. Абсолютный лидер — врачи: 88% из них подтвердили, что работают строго по специальности. На втором месте юристы (86%), замыкают тройку главные бухгалтеры (80%). Меньше всего выпускников остаются в профессии среди менеджеров по работе с клиентами — лишь 14% (они оканчивали вуз по специальностям «торговля» или «менеджмент»). Ненамного выше показатели у менеджеров по закупкам (21%) и продажам (27%).