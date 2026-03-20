Россйиских врачей будут массово переобучать

Широкомасштабное внедрение интеллектуальных систем для обработки электронных медицинских записей всех граждан страны намечается в РФ. Алгоритмы будут анализировать информацию, полученную в ходе исследований.
Данный шаг приведет к ускорению процесса постановки диагнозов, повышению точности врачебных заключений и уменьшению рабочей нагрузки на медицинский персонал. Как подчеркнули представители Минздрава, финальные клинические заключения по-прежнему будут оставаться прерогативой лечащего врача.
Об этом сообщают «Известия». Уже в этом году обработку электронных медицинских карт российских граждан начнет осуществлять искусственный интеллект. Грядет масштабное обучение медицинских работников методикам применения нейросетей.
При этом роль ИИ будет заключаться исключительно в содействии принятию решений. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков в кулуарах Государственной Думы.
Также отмечается, что в ближайшем будущем рентгеновские снимки, результаты КТ и МРТ, а также около половины врачебных заключений будут интегрированы в единую базу данных. Искусственный интеллект будет задействован в анализе как минимум 85% маммографических исследований.
Новая система позволит врачам получать доступ ко всей истории состояния пациента, а не только к отдельным эпизодам лечения.