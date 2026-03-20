В 43 волгоградских кафе нашли нарушения

В Волгоградской области 43 заведения общепита попались на нарушениях, сообщает сайт volgograd.kp.ru. С 12 января по 18 марта 2026 года Россельхознадзор провел более 120 проверок, включая выездные обследования и анализ данных в системах.
Главные проблемы, которые выявили инспекторы, — это несвоевременное погашение ветеринарных документов и полное отсутствие электронных сертификатов на продукцию. Это значит, что многие кафе используют мясо, молоко и другие продукты животного происхождения, происхождение и безопасность которых невозможно отследить.
Например, 17 февраля во Фролово нашли предпринимателя, который кормил людей, но его торговая точка не была зарегистрирована. Другой случай произошел 6 марта в Волжском. Здесь в меню заведения были блюда из животного сырья, но ветеринарные документы на него не оформлялись с 2023 года.
В ответ на выявленные нарушения, Россельхознадзор объявил 43 предостережения. Информацию также передали в комитет ветеринарии и Роспотребнадзор для дальнейших действий.