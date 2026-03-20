Сезон проката самокатов в Нижнем Новгороде начнется 1 апреля

Городские власти тесно сотрудничают с операторами кикшеринга.

Источник: Комсомольская правда

Сезон проката электросамокатов в Нижнем Новгороде начнется 1 апреля. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников. По его словам, в администрации города создана рабочая группа по регулированию функционирования СИМ с участием правоохранительных органов.

— В ближайшее время будет подписано дополнительное соглашение с операторами кикшеринга, предусматривающее ограничение количества электросамокатов на территории города, а также возмещение затрат муниципалитета на содержание инфраструктуры и ответственность оператора, — пояснил Житников.

Сезон проката продлится до 15 октября. Иные сроки могут быть установлены на основании ходатайства операторов кикшеринга, отметил чиновник.