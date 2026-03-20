Бублик получил в соперники экс-шестую ракетку мира на старте «Мастерса»

11-я ракетка планеты Александр Бублик в 23:00 по казахстанскому времени начнет свой поединок против знаменитого итальянца Маттео Берриттини, который ранее имел звание шестого номера ATP.
Ныне 29-летний уроженец Рима находится на 68-й позиции мирового рейтинга.
В случае удачи с итальянским теннисистом далее казахстанца ждет противостояние с победителем встречи Мариано Навоне (Аргентина) — Валентен Вашеро (Монако).
Немного ранее, а точнее, в 22:00, будет поединок нашего Александра Шевченко с еще одним представителем Италии — Маттео Арнальди.
Пока два теннисиста готовятся к своим играм, в женской части в борьбу вступила Юлия Путинцева, которая в первом круге сенсационно обыграла спортсменку из Индонезии Джанин Чен — 3:6, 6:3, 6:4. И теперь ближайшей ночью сразится со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной.