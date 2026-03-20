Калининградская область резко поднялась в рейтинге рынка труда: зарплаты растут, безработица падает

первом квартале 2026 года. Калининградская область заметно улучшила свои позиции, поднявшись с 71-го на 64-е место.
Регион набрал 65,6 балла. Основные показатели, которые учитывали эксперты, демонстрируют положительную динамику. Медианная предлагаемая зарплата в области выросла до 69,6 тысячи рублей (в конце 2025 года было 67,3 тысячи). При прожиточном минимуме 19,5 тысячи рублей соотношение доходов и расходов остается комфортным для соискателей. Уровень безработицы снизился до 1,9%, что говорит о стабильном спросе на работников.
Важный индикатор привлекательности региона — лишь 11,9% калининградцев готовы рассматривать переезд ради работы. Это значит, что большинство видят возможности для карьеры на месте.
Лидерами рейтинга стали Республика Татарстан (87,4 балла), Республика Башкортостан (84,3 балла) и Амурская область (83,7 балла). Москва заняла 11-е место, Санкт-Петербург — 8-е. При этом столичные регионы продемонстрировали хорошую динамику благодаря стабильно низкой безработице и умеренным миграционным настроениям жителей.
Аналитики также изучили, где жители готовы рекомендовать свое место работы. Например, в Краснодарском крае, который славится сферой гостеприимства, таких 86%. Костромская и Астраханская области получили высокие баллы за развитие финансового сектора и ИТ. Республика Татарстан набрала 3,9 балла из 5, а 78% местных соискателей готовы рекомендовать своих работодателей.