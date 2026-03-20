Омский врач объяснил, зачем младенцу нужен стоматолог

В министерстве здравоохранения Омской области рассказали, почему заботиться о здоровье зубов необходимо с первых недель жизни ребенка. Некоторые патологии полости рта можно обнаружить еще до появления первых зубов.
Врач Москаленской ЦРБ Евгений Лобанов пояснил, что дебютный диспансерный осмотр проводят в возрасте одного месяца. Специалист оценивает прикрепление уздечек губ и языка. У детей до года каждые три месяца контролирется состояние слизистой оболочки.
«С момента появления первого зуба! Даже один зуб нуждается в регулярной чистке, ведь на нем очень быстро образуется налет, который может привести к кариесу. До двух лет зубки малыша чистят родители, с двух лет ребенок может делать это самостоятельно, но под присмотром взрослых», — рассказал Евгений Лобанов.
С года до шести лет особое внимание уделяют вечерней гигиене. После года визиты к стоматологу должны стать регулярными — дважды в год. До 2,5 лет формируется временный прикус, и контроль врача помогает вовремя заметить отклонения. В шесть лет, когда прорезываются первые постоянные зубы, их рекомендуют покрывать фторсодержащими препаратами для защиты.
С шести до тринадцати лет идет активный рост, и именно в этот период легче всего скорректировать прикус, избежав дорогостоящего лечения в будущем.
