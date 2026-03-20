В Прикамье изменился маршрут автобуса № 545 из-за повреждения ледовой переправы

С 18 марта внесены изменения в движение автобуса № 545, следующего по маршруту «Керчевский — Соликамск». Теперь транспорт будет ходить в объезд через село Касиб, минуя ледовую переправу. Расписание при этом осталось прежним. Из Соликамска автобус отправляется в 05:40 и 17:05, а из Керчевского — в 09:00 и 19:45. Причиной корректировки маршрута стало разрушение ледовой части переправы в районе посёлка Тюлькино. Пассажирам рекомендуют учитывать изменения и заранее продумывать свою поездку.