В Омске новый подрядчик наращивает темпы ремонта ТЮЗа

Работы продолжаются и на цокольном этаже. Там ведут кладку стен и заливают полы в помещениях будущего кафе, для которого предусмотрен отдельный вход со стороны улицы Ленина. Кроме того, в ТЮЗе монтируют электроснабжение, освещение, водопровод, канализацию, вентиляцию и пожарную сигнализацию.