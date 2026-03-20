В Омске новый подрядчик наращивает темпы ремонта ТЮЗа

В Омске продолжается капитальный ремонт Театра юного зрителя. Ход работ находится на особом контроле губернатора Виталия Хоценко. Новый подрядчик — компания «АРТ Ремстрой» — наращивает темпы на объекте.
Сейчас в здании уже выполнена черновая отделка помещения сцены, завершён монтаж конструкций барьеров сцены, а в зрительном зале подготовили поверхности под декоративную штукатурку. Параллельно чистовая отделка идёт в коридорах и гримёрках.
Работы продолжаются и на цокольном этаже. Там ведут кладку стен и заливают полы в помещениях будущего кафе, для которого предусмотрен отдельный вход со стороны улицы Ленина. Кроме того, в ТЮЗе монтируют электроснабжение, освещение, водопровод, канализацию, вентиляцию и пожарную сигнализацию.
Ранее ремонт театра затянулся после расторжения контракта с прежним подрядчиком. Новую компанию определили по итогам конкурсных процедур в декабре 2025 года. По действующему контракту завершить все работы в здании Омского ТЮЗа должны до 31 августа 2026 года.