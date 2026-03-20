37 жителей Нижегородской области получили государственные награды

Торжественная церемония прошла 19 марта.

Источник: Живем в Нижнем

В музее-усадьбе Рукавишниковых состоялась церемония вручения государственных наград. Их получили 37 жителей Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Наград удостоили нижегородцев из сфер культуры и искусства, науки и образования, сельского хозяйства и промышленности. Также их вручили бойцам СВО и представителям государственной и муниципальной службы.

В мероприятии принял участие и.о. первого замгубернатора Андрей Гнеушев. Он отметил, что награжденные — гордость региона, которые приумножают нижегородский потенциал. Отдельно Гнеушев поблагодарил ветеранов СВО, которые, вернувшись к мирной жизни, продолжают помогать военнослужащим.

Ранее мы писали, что почетный знак «За заслуги в сфере охраны труда» учрежден в Нижегородской области.