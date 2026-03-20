Казахстан в 17-й раз примет участие в акции «Час Земли»

28 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени миллионы людей по всему миру символически отключат свет, чтобы привлечь внимание к вопросам изменения климата, сохранения природы и ответственному использованию природных ресурсов. История акции началась в 2007 году в городе Сидней (Австралия), где более двух миллионов жителей и свыше двух тысяч организаций на один час отключили свет, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Акция проводится по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF), и за годы своего существования стала глобальным символом экологической ответственности и солидарности людей перед вызовами, стоящими перед планетой.
Сегодня «Час Земли» проводится более чем в 190 странах мира. Каждый год на время акции гаснет подсветка известных архитектурных символов планеты, таких как Эйфелева башня, Колизей, Сиднейский оперный театр и Эмпайр-стейт-билдинг. Символическое отключение света стало одним из самых узнаваемых экологических жестов в мире, подчеркивающим необходимость совместных действий для защиты природы и устойчивого будущего.
Казахстан является постоянным участником инициативы и присоединяется к ней уже в 17-й раз. Впервые акция в стране прошла в 2009 году при поддержке волонтеров и экологических организаций. С тех пор «Час Земли» ежегодно объединяет государственные органы, общественные объединения, бизнес-сообщество и тысячи жителей. В разные годы на время акции символически отключалась архитектурная подсветка резиденции президента Республики Казахстан «Акорда», монумента «Байтерек», Триумфальной арки «Мәңгілік Ел», театра «Астана Опера», кампуса Назарбаев Университета, а также гостиницы «Казахстан», Государственного академического театра оперы и балета имени Абая, Казахского национального университета имени аль-Фараби и Казахстанско-Британского технического университета в Алматы.
«Час Земли» — это не только символическое отключение света. Акция призывает людей задуматься о своем отношении к природе и о том, какое влияние ежедневные решения оказывают на состояние окружающей среды. Чтобы предотвращать экологические кризисы или своевременно реагировать на их последствия, государство, бизнес и общество должны открыто взаимодействовать и информировать друг друга об экологической ситуации. Именно к такой экологической открытости и совместной ответственности призывает «Час Земли».
По словам директора WWF Центральная Азия Екатерины Накашидзе, акция давно вышла за рамки символического жеста и стала глобальным экологическим движением. «Час Земли» — это мощный символ того, что люди во всем мире готовы объединяться ради будущего планеты. На один час гаснет свет, но в этот момент загорается гораздо более важное — осознание ответственности за природу и климат. Для Центральной Азии участие Казахстана имеет особое значение. Страна играет важную роль в продвижении экологической повестки всего региона и фактически представляет Центральную Азию в этом глобальном движении", — сказала Екатерина Накашидзе.
Организаторы приглашают жителей Казахстана присоединиться к акции: 28 марта в 20:30 по местному времени достаточно на один час выключить свет и электроприборы в доме, офисе или на предприятии. Этот простой символический шаг станет частью глобального движения, объединяющего миллионы людей во всем мире ради сохранения природы и будущего нашей планеты.
Для Казахстана «Час Земли» сегодня стал гораздо большим, чем символическая международная акция. За годы участия страна прошла путь от точечного участия государственных учреждений и отдельных предприятий к более широкому общественному движению. Если раньше к инициативе в основном присоединялись государственные объекты и крупные компании, то сегодня все активнее участвуют школы, университеты, молодежные организации и волонтерские сообщества. Особенно важно, что к акции подключаются дети и подростки, именно через такие инициативы формируется новое поколение, для которого ответственное отношение к природе и климату становится естественной частью мировоззрения. Это показывает, что экологическая повестка в Казахстане постепенно выходит за рамки отдельных мероприятий и становится частью долгосрочных общественных изменений«, — отметил исполнительный директор ОЮЛ “Ассоциация экологических организаций Казахстана” Илья Сухоносенко.