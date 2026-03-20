Количество электросамокатов планируют ограничить на территории Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде будет ограничено количество электросамокатов в рамках дополнительного соглашения между администрацией города и операторами кикшеринга. Об этом сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников в ходе заседания профильной комисии Гордумы 20 марта.
Исходя из статистики ДТП за последние два года с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), региональным министерством транспорта и ГИБДД принято решение об ограничении скорости их движения на территории города. На 99 участках Нижнего Новгорода скорость электросамокатов будет автоматически снижаться до 20, 15 или 10 км/ч.
«В 2025 году список территорий, где полностью запрещено движение СИМ, был расширен с 19 до 25. В случае въезда на такую территорию аренда СИМ будет тут же заблокирована: человек не сможет продолжить движение. Работа по внесению в список новых территорий продолжается», — отметил Андрей Житников.
Также в целях повышения безопасности участников дорожного движения продолжается и обустройство велодорожек. Это позволит разделить потоки пешеходов и тех, кто перемещается на электросамокатах и других СИМ. В настоящий момент общая протяженность велодорожек в Нижнем Новгороде составляет 40 км.
Планируется, что сезон проката электросамокатов начнется 1 апреля и завершится 15 октября. Иные сроки могут быть установлены на основании обращений операторов кикшеринга.
Напомним, что в Нижнем Новгороде продолжат устанавливать камеры, отслеживающие движение электросамокатов.