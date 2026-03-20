Серьезная пробка образовалась утром в районе площади Сенной

Около соборной мечети перекрывали проезд.

Источник: Время

Автомобильная пробка образовалась на улице Родионова в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде утром 20 марта. Об этом пишут пользователи в соцсетях.

«Стоим уже полчаса. Потом практически не двигается», — сетует пользователь с ником Анна Верховникова. «Похоже, на работу опоздаем», — констатирует Марк Черемчук.

По информации пользователей, причиной затора стало перекрытие проезда у соборной мечети — там сегодня проходили мероприятия в честь мусульманского праздника Ураза-байрам.

Согласно информации сервиса «Яндекс Пробки», движение в районе площади Сенной до сих пор затруднено.