Серьезная пробка образовалась утром в районе площади Сенной

Автомобильная пробка образовалась на улице Родионова в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде утром 20 марта. Об этом пишут пользователи в соцсетях.
«Стоим уже полчаса. Потом практически не двигается», — сетует пользователь с ником Анна Верховникова. «Похоже, на работу опоздаем», — констатирует Марк Черемчук.
По информации пользователей, причиной затора стало перекрытие проезда у соборной мечети — там сегодня проходили мероприятия в честь мусульманского праздника Ураза-байрам.
Согласно информации сервиса «Яндекс Пробки», движение в районе площади Сенной до сих пор затруднено.