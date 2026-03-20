Ребров и Беспалов получили государственные награды в Нижнем Новгороде

Основой для награждения послужил указ Президента Российской Федерации, подписанный в феврале 2026 года.

Нижний Новгород стал местом проведения торжественной церемонии вручения государственных наград, которая состоялась 19 марта. Среди удостоенных высокой чести были депутаты Законодательного Собрания региона Максим Ребров и Владимир Беспалов. Их отметили за существенный вклад в законодательную деятельность и многолетний добросовестный труд.

Мероприятие прошло в исторической Усадьбе Рукавишниковых. Богранты передал награды лауреатам исполняющий обязанности первого заместителя главы Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Основой для награждения послужил указ Президента Российской Федерации, подписанный в феврале 2026 года. Максим Ребров и Владимир Беспалов были удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, что является признанием их активной законотворческой деятельности и продолжительной профессиональной службы.

В этот день государственные награды получили в общей сложности 37 жителей Нижегородской области. Среди награжденных — специалисты из различных областей, чья деятельность направлена на благо и развитие региона.

Максим Ребров, комментируя полученную награду, подчеркнул, что она является отражением не только его личных заслуг, но и коллективных усилий всего регионального парламента. Он отметил, что подобное признание накладывает большую ответственность и является стимулом для поддержания высокого уровня работы, сообщили в ЗСНО.

Владимир Беспалов, в свою очередь, также выразил мнение, что награда свидетельствует о доверии к нему и является оценкой его профессиональных достижений. Он добавил, что такая высокая оценка стимулирует к дальнейшему развитию и продолжению активной деятельности.

Ранее Орден Мужества вручили семье погибшего на СВО нижегородца.