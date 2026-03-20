Из-за снежной зимы: в Новосибирске готовят кладбища к весеннему паводку

В Новосибирске началась подготовка городских кладбищ к весеннему паводку. Из-за обильных снегопадов этой зимой риск подтопления мест захоронений повышен, сообщили в мэрии.
На всех общественных кладбищах организована уборка территорий и вывоз снега. Особое внимание уделяют кладбищу «Южное», где похоронены учёные Российской академии наук, почётные жители города и области, а также участники специальной военной операции.
Это кладбище требует повышенного внимания из-за сложного рельефа: большая часть захоронений расположена в низине. Исторически на этом месте били ключи, которые позже засыпали, однако проблема подтопления сохраняется.
В прошлом году на «Южном» провели масштабные работы: обустроили водоотводящие каналы и отсыпали дороги. Для экстренного реагирования подготовлены мотопомпы для откачки воды.
«Мы следим за ситуацией, прорабатываем все сценарии, чтобы захоронения не пострадали», — подчеркнул начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Морозов.
Ранее мы писали о том, что дачников Нижней Ельцовки готовы принять в школе при угрозе паводка
