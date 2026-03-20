Конфискованный у контрабандиста квадрокоптер отправили в зону СВО

границу. Дрон стоимостью почти 140 тысяч рублей теперь будет помогать российским военным.
Коптер обнаружили в багаже 39-летнего калининградца, который ехал из России в Литву. Мужчина заявил, что везет только личные вещи, но таможенники нашли в его сумке пластиковый кейс с квадрокоптером, аккумуляторами, пультом и запчастями.
Экспертиза показала, что подержанный дрон известной марки тянет на 138 242 рубля. Товар не предназначен для личного пользования, а значит, подлежал обязательному декларированию. Нарушителя привлекли к ответственности по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ («Недекларирование»). Мировой судья постановил конфисковать беспилотник.
Готовый к работе квадрокоптер таможенники передали представителям Минобороны прямо на месте. «Большое спасибо, — поблагодарил военный. — Он будет отправлен в зону проведения СВО, где каждый дрон спасает жизнь кого-то из наших ребят».