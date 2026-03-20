Вадим Булавинов отметил день рождения купанием в проруби и качалкой

Сегодня, 20 марта, депутат Заксобрания Нижегородской области празднует 63-летие.

Бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов отметил день рождения купанием в проруби и походом в спортзал. Об этом он написал на личной странице во Вконтакте.

Сегодня, 20 марта, депутат Заксобрания Нижегородской области празднует 63-летие. Утро он начал бодро и по-спортивному, а вечером планирует собраться с детьми и внуками.

Напомним, что в этом году Булавинов решил не участвовать в выборах в Государственную Думу. Он получил предложение от трёх партий выдвинуть свою кандидатуру, однако окончательное решение уже принял и отказал всем в своем выдвижении.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что сын экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова подал на него в суд.