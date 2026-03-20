Роспотребнадзор разрабатывает препарат для блокировки токсина рицина

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Научные учреждения Роспотребнадзора, в том числе Центр геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости, разрабатывают уникальный препарат для блокировки токсина рицина, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Среди ожидаемых результатов работы этого центра — …не имеющий аналогов в мире препарат, ингибирующий активность токсина рицина», — сказала Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.
По её словам, научный потенциал службы находится на высоком уровне.