Транспортная полиция за неделю выдворила из Калининградской области семь нелегальных мигрантов

В Калининградской области подвели итоги оперативно-профилактической операции «Мигрант — 2026», которая прошла на объектах железнодорожного и воздушного транспорта с 13 по 19 марта. Сотрудники Западного линейного управления МВД на транспорте проверили больше 120 иностранцев и лиц без гражданства.
В итоге 7 человек привлекли к административной ответственности по статьям 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда или режима пребывания в России). Им назначили штрафы и принудительно выдворили за пределы страны.
Кроме того, полицейские приняли 5 решений о запрете на въезд в Российскую Федерацию для иностранных граждан.
Всего в рейдах на вокзалах и в аэропортах Калининградской области задействовали около 100 сотрудников транспортной полиции. В ведомстве подчеркнули: главная цель операции — обеспечить безопасность и пресечь каналы незаконной миграции, сохраняя при этом комфортные условия для законопослушных иностранцев.