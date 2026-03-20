В Волгограде доценту ВолгГМУ присвоили статус ветерана боевых действий

Вячеслав Барканов ранее получал награды за работу в экстремальных условиях.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде преподавателю ВолгГМУ и начальнику Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Вячеславу Барканову присвоили статус ветерана боевых действий. Доцент медицинского университета, который возглавляет кафедру судебной медицины, ранее уже был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В декабре 2023-го награду ему вручал Губернатор Андрей Бочаров. В вузе отмечают, что их коллегу отметили за высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

Вячеслав Барканов — выпускник педиатрического факультета волгоградской медакадемии. Также он получил юридическое образование в академии госслужбы. Занимается научной деятельностью, работает над докторской диссертацией.