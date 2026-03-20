Минприроды напомнило, где можно собирать березовый сок

В белорусском законодательстве четко определены места, где сбор сока с деревьев запрещен.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Граждане должны придерживаться определенных правил при заготовке березового сока, чтобы избежать штрафов, напомнили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

Так, запрещено собирать сок с деревьев, которые расположены:

в населенных пунктах.

дендрологических парках.

ботанических садах.

местах обитания редких видов.

в зонах охраны историко-культурных ценностей.

на территориях курортов и организаций здравоохранения.

в местах массового отдыха.

Кроме того, нельзя подсачивать деревья в пределах полос отвода железных и автомобильных дорог, других транспортных коммуникаций и прибрежных полос водных объектов.

В Минприроды уточнили, что за незаконную заготовку сока в республике предусмотрена административная ответственность. За нарушение гражданин может получить штраф в размере до 20 базовых величин (900 рублей), индивидуальный предприниматель — до 100 базовых (4500 рублей), юрлицо — до 500 базовых (22500 рублей).

Ранее в Министерстве лесного хозяйства сообщали, что граждане могут не только самостоятельно заготавливать сок (после обращения в лесхоз), но и купить его на фирменных торговых площадках, в лесничествах и в других специально отведенных местах.