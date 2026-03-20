В Калининграде простились со звездой Международной трансатлантической экспедиции на «Крузенштерне»

Светлана Морозова ушла на 60 году жизни.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде простились с заместительницей начальника оперативного планирования и координации образовательной деятельности КГТУ. Светлане Морозовой было 59 лет, ее не стало 16 марта, сообщает пресс-служба БГАРФ.

Уроженка Калининграда, большая часть жизни Светланы Юрьевны была связана с академией. Она окончила ее по специальности «Судовождение на морских путях». В отрасли проработала более 30 лет.

С 2008 по 2010 Светлана Юрьевна ходила помощником капитана на барке «Крузенштерн», где руководила практикой.

В составе экипажа «Крузенштерна» она приняла участие в Международной трансатлантической экспедиции 2009−2010 гг.

С февраля 2023 года Светлана Юрьевна была заместителем начальника оперативного планирования и координации образовательной деятельности, продолжала работать по совместительству на кафедре судовождения и безопасности мореплавания, читала курс лекций по дисциплине «Навигация и лоция».