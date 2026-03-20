ИИ против тигров: в Приморье будут выявлять конфликтных хищников с помощью нейросетей

Искусственный интеллект (ИИ) в Приморье начнут применять для обнаружения тигров, выходящих к населенным пунктам. Это позволит превентивно распознавать потенциально конфликтных хищников и снижать число их встреч с человеком. Об этом первый вице-губернатор — председатель правительства края Вера Щербина рассказала в интервью ИА PrimaMedia.
«Интересно, что в ряде регионов Дальнего Востока системы могут определить выход животных в населенный пункт. На Камчатке ИИ обучили распознавать медведей, нам это может помочь с конфликтными тиграми», — отметила Щербина.
Речь идет о системах компьютерного зрения, которые по видеопотоку с камер смогут распознавать хищников на подступах к населенным пунктам и подавать сигнал службам реагирования.
Справка: В 2025 году специалисты изъяли в Приморском крае из дикой природы 13 конфликтных амурских тигров, которые регулярно выходили к населённым пунктам, проявляли агрессию или нападали на домашних животных. С начала 2026 года отловили уже, по меньшей мере, девять тигров. Всего на Дальнем Востоке с 2010 по 2024 год зарегистрировано 20 случаев нападения амурского тигра на людей (13 раненых и 7 погибших), а в 2025—2026 годах к этой статистике добавились два смертельных случая в Приморье — в Дальнереченском районе и Чугуевском округе.
Численность амурского тигра в России за последние годы выросла и стабилизировалась примерно на уровне 750 особей, из которых более 560 живут в Приморском крае.
Задача сегодня — не спасать вид от вымирания, а научиться безопасно сосуществовать с растущей популяцией. Поэтому власти ищут способы раньше замечать животных у границ сел и не доводить ситуацию до конфликта.
Параллельно ИИ в регионе уже внедряют в медицине и сфере безопасности. Нейросети помогают врачам анализировать снимки и диагностировать инсульты, а также используются в системах видеоаналитики для контроля нарушений техники безопасности.
«Мы создали региональную комиссию по внедрению технологий искусственного интеллекта в крае. Ее возглавляет губернатор Приморского края. Активно изучаем опыт других субъектов и рассматриваем вопрос внедрения в закрытом контуре правительства технологий Гигачата (18+)», — добавила Вера Щербина.
Команда правительства в составе 20 человек во главе с губернатором уже прошла обучение по искусственному интеллекту в СберУниверситете.