ИИ против тигров: в Приморье будут выявлять конфликтных хищников с помощью нейросетей

Справка: В 2025 году специалисты изъяли в Приморском крае из дикой природы 13 конфликтных амурских тигров, которые регулярно выходили к населённым пунктам, проявляли агрессию или нападали на домашних животных. С начала 2026 года отловили уже, по меньшей мере, девять тигров. Всего на Дальнем Востоке с 2010 по 2024 год зарегистрировано 20 случаев нападения амурского тигра на людей (13 раненых и 7 погибших), а в 2025—2026 годах к этой статистике добавились два смертельных случая в Приморье — в Дальнереченском районе и Чугуевском округе.