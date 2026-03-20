Говядина в Новосибирской области подорожала до 770 рублей за килограмм

Средняя цена килограмма говядины в Новосибирской области в марте 2026 года составила 770 рублей, сообщили в Новосибирскстате. Это почти в полтора раза больше, чем в марте 2022 года, когда килограмм стоил 444 рубля.
Наиболее резкий скачок произошёл в 2025 году: с начала до конца года цена выросла с 535 до 671 рубля. В 2026 году рост продолжился — ещё на 101 рубль за год.
Эксперты объясняют подорожание ростом затрат на корма, логистику и содержание крупного рогатого скота.
