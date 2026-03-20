В Прикамье банки и мобильный оператор оштрафованы за незаконную рекламу

Более 260 жалоб на несоответствующую закону рекламу поступило в прошлом году в Пермское УФАС, 59 из них стали основанием для наложения штрафных санкций на предприятия, которые хвалили себя слишком навязчиво или не предоставили потребителям полную информацию о своих рекламных акциях, товарах или услугах.
Среди оштрафованных — несколько банков, работающих на территории Пермского края. Кредитные учреждения, как правило, активно рекламируют свои продукты, ведь конкуренция на финансовом рынке очень жесткая. Поэтому и нарушения выявляются часто. Так, один из банков заплатит крупный штраф за то, что его рекламщики любят превосходную степень прилагательных. Закон запрещает заявлять, что учреждение является «самым надежным», а его клиенты могут воспользоваться «самым популярным» кредитом — подобные фразы говорят о преимуществах рекламируемого товара или услуги перед предложениями других производителей или продавцов.
В другом банке переусердствовали при распространении рекламных сообщений по электронной почте.
— Закон запрещает распространять рекламу, в том числе посредством электронной почты, при отсутствии предварительного согласия адресата на ее получение, — уточняет руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. — Житель Прикамья в обращении указал, что не давал предварительного согласия на получение рекламы. Если банк не сможет доказать обратное, к нему будут применены меры административного воздействия.
По словам представителя надзорного ведомства, еще одним распространенным видом нарушения закона о рекламе является сокрытие важной информации о предлагаемых услугах, товарах или условиях рекламных акций. Подобную ошибку совершили сотрудники пермского филиала мобильного оператора, позабыв сообщить в рекламных буклетах, что их предложение актуально только для новых клиентов.
Организаторов рекламной кампании сервиса доставки готовой еды и продуктов питания подвело созданное фирмой мобильное приложение. Они пообещали потребителям, что с его помощью можно будет получать скидки на заказы, но произошел технический сбой, и в итоге клиенты пожаловались в УФАС на невозможность воспользоваться предложением.
Напомним: штрафы за нарушения рекламного законодательства составляют от 100 до 500 тысяч рублей.