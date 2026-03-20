В Прикамье банки и мобильный оператор оштрафованы за незаконную рекламу

Среди оштрафованных — несколько банков, работающих на территории Пермского края. Кредитные учреждения, как правило, активно рекламируют свои продукты, ведь конкуренция на финансовом рынке очень жесткая. Поэтому и нарушения выявляются часто. Так, один из банков заплатит крупный штраф за то, что его рекламщики любят превосходную степень прилагательных. Закон запрещает заявлять, что учреждение является «самым надежным», а его клиенты могут воспользоваться «самым популярным» кредитом — подобные фразы говорят о преимуществах рекламируемого товара или услуги перед предложениями других производителей или продавцов.