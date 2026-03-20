Минтранс советует новосибирцам менять шины при потеплении до +5 градусов

Министерство транспорта Новосибирской области посоветовало водителям не затягивать с заменой зимних шин на летние. Менять резину лучше, когда воздух прогреется до +5−7 градусов.
Летние шины сделаны для езды в теплое время года. Они лучше держат сцепление с асфальтом, сокращают тормозной путь на сухой и мокрой дороге, экономят топливо и делают машину устойчивее. При температуре выше +5 зимняя резина теряет свои свойства и быстрее изнашивается, а летняя, наоборот, работает эффективнее.
Специалисты советуют не откладывать визит в шиномонтаж на последний момент, чтобы не стоять в очередях. Перед заменой стоит проверить прогноз и убедиться, что не вернутся заморозки и снег.
Также нужно осмотреть летний комплект: протектор должен быть не меньше 1,6 миллиметра, на шинах не должно быть порезов и трещин. Не стоит забывать и про запасное колесо, если оно есть. Вовремя поменяв резину, водитель заботится о своей безопасности и безопасности окружающих.