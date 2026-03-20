«Вы волшебники»: россияне собрали 15 млн для спасения юного волгоградца

Мама маленького Лёни Никехина поблагодарила россиян, собирающих деньги для его спасения. Сумма, требующаяся для лечения 11-месячного ребенка, страдающего онкологическим заболеванием, неподъемна для семьи — на пересадку костного мозга требуется 25 млн рублей. На 19 марта неравнодушные люди собрали больше 15 млн. Необходимо еще около 10 млн.
«Чуть более чем за месяц, нас поддержали несколько десятков тысяч людей. Друзья, мы преодолели очень высокий порог и собрали уже более половины всей суммы! Дай Господь здоровья всем причастным! Вы все наши волшебники!», — пишет мама мальчика в Telegram.
Диагноз юному волгоградцу поставили, едва ему исполнилось 10 месяцев. Чтобы побороть младенческий лейкоз ему понадобился донор — им станет семилетняя сестренка малыша. Операцию согласились выполнить медики одной из израильских клиник. Реквизиты для перечисления средств по ссылке.
