Нижегородские юниоры стали призёрами первенства России по голболу

С 15 по 19 марта в подмосковном Раменском проходила первенство России по спорту слепых, где в дисциплине голбол отличились наши земляки.
У юниоров собралось рекордно количество команд — 11. Сборная Нижегородской области (состав — Бронислав Матусевич, Артём Захаров, Виктор Матусевич, Глеб Корзунов, Иван Леонов) заняла первое место на групповом этапе, затем в полуфинале одолела сборную Московской области-2, а в финале уступила коллективу из Краснодарская края. Но и серебро наших земляков можно считать отличным результатом, так как это первый финал для волжан за последние 18 лет.
В турнире девушек выступало 6 команд. Нижегородки (состав — Анна Малова, Вероника Расправина, Полина Кислицына, Ксения Куликова Дарина Петухова, Мария Почаева) стали третьими на предварительном этапе, после чего в полуфинале потерпели обидное поражение в овертайме от сборной Московской области. В матче за бронзу наши девчата одолели липчанок.