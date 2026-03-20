Нижегородские юниоры стали призёрами первенства России по голболу

У юниоров собралось рекордно количество команд — 11. Сборная Нижегородской области (состав — Бронислав Матусевич, Артём Захаров, Виктор Матусевич, Глеб Корзунов, Иван Леонов) заняла первое место на групповом этапе, затем в полуфинале одолела сборную Московской области-2, а в финале уступила коллективу из Краснодарская края. Но и серебро наших земляков можно считать отличным результатом, так как это первый финал для волжан за последние 18 лет.