«Единая Россия» предлагает расширить участие в конкурсе проектов создания комфортной городской среды

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который вырос из партийного проекта «Единой России» «Городская среда», инициированный Президентом и ставший одним из первых проектов с гарантированным финансированием до 2030 года, подтвердил свою высокую эффективность, подчеркнул координатор партпроекта «Городская среда», зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Роман Любарский.
«С 2018 года отобрано уже 1 609 проектов-победителей (679 парков, 301 набережная, 262 площади, 367 улиц и пешеходных зон — прим. ред.). Они охватили 924 муниципальных образования в 85 субъектах. На 31 декабря 2025 года завершено 1 153 объекта. За этими цифрами —реальные парки, набережные и площади, созданные для людей, рост компетенций муниципальных команд и вовлечённость местных жителей, которые сами выбирают, как преобразить свои города», — сказал он.
По словам парламентария, в рамках подготовки новой Народной программы «Единой России» обсуждается, как масштабировать этот успех.
«Прорабатываются варианты расширения категорий участников и увеличения количества победителей, чтобы дать шанс на преображение ещё большему числу малых городов нашей страны», — пояснил он.
Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.
Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.
Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.
«Единая Россия» уже создала экспертный совет по подготовке народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.
Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — народную программу на пять лет.