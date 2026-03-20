Татышев на связи. Нужен ли Красноярску новый мост из Зелёной Рощи

К 400-летию краевой столицы остров Татышев должен стать доступнее жителям сразу нескольких районов. В 2026 году власти планируют начать строительство пешеходного моста со стороны Зелёной Рощи и спроектировать рекордную по протяжённости велодорожку до фанпарка «Бобровый лог».
Рассказываем, зачем Красноярску нужны эти проекты.
Возвращение через десятилетия.
Новый велопешеходный мост свяжет микрорайоны Иннокентьевский и Зелёная Роща с островом Татышев. Недавно мэр Сергей Верещагин заявил, что работы на площадке стартуют в 2026 году. Сейчас проект моста проходит государственную экспертизу, рассказали krsk.aif.ru в департаменте градостроительства.
В советское время остров и жилой массив уже соединяла переправа, однако в 1988 году наводнение разрушило конструкцию. С тех пор сооружение не ремонтировали, оно постепенно превращалось в руины, а жители огромного района фактически лишились прямого пешего пути к самому популярному месту отдыха.
Попытки возродить связь предпринимали несколько раз. В 2021 году город заказывал проект, в начале 2022-го мэрия даже заключила контракт на 33 млн руб., но позже его расторгли.
В прошлом году за проектировку объекта взялась новосибирская компания, а в сентябре красноярцам показали эскизы моста. Это будет лёгкое пролётное строение длиной 279 м и шириной 6,5 м. Четыре пилона будут удерживать систему тросов, а сочетание серого основания со светлыми бежевыми деталями создаст эффект парения конструкции в воздухе. Мост разместят рядом со старым аварийным створом, который демонтируют в ходе строительства.
«Мост обеспечивает пешеходную связь. Я в прошлом году переехал на Взлётку, а на острове Татышев был всего один раз, потому что транспортная доступность ограничена. Это совершенно не очевидная вещь: казалось бы, остров рядом, но добраться до него не получается. Появление в Зелёной Роще нового моста — это здорово, потому что это связь с одним из главных городских благ, которое нам даёт Енисей», — поделился мнением с krsk.aif.ru красноярский урбанист Пётр Иванов.
Тринадцать километров без светофоров.
Кроме того, в Красноярске планируют проложить самую длинную в городе велопешеходную набережную, которая соединит остров Татышев с фанпарком «Бобровый лог». Идея заключается в том, чтобы человек мог преодолеть этот путь без светофоров и необходимости маневрировать в потоке машин.
«Мы хотим сделать самую длинную велопешеходную набережную фактически от острова Татышев до фанпарка “Бобровый лог”, чтобы без светофоров человек мог доехать на велосипеде или любом другом средстве передвижения. Сейчас этим проектом занимаемся. Не знаю, получится или нет, но мне кажется, это будет очень интересный проект», — рассказал Сергей Верещагин.
Сегодня путь между этими точками составляет около 13 км. Новая магистраль должна стать комфортным коридором, связывающим два главных туристических места города.
Пётр Иванов уверен, что проект можно реализовать именно благодаря особенностям застройки правого берега, где изначально закладывали широкие улицы. При этом главная ценность идеи — в смене восприятия двухколёсного транспорта.
"В Красноярске было много разговоров о развитии велосипедной инфраструктуры, а в реальности оно шло плохо. Не было понимания, что это относится к транспорту, а не к спорту. У нас долгое время велосипед рассматривали как чисто спортивное развлечение — отсюда и провалы.
Новая связь стимулирует именно транспортное велопользование. Люди будут использовать велосипед как средство для того, чтобы добраться из точки А в точку Б", — отметил эксперт.
Расширение зон отдыха.
Специалисты рассчитывают, что новые связи помогут и самой экосистеме острова. Сейчас антропогенная нагрузка на Татышев распределена крайне неравномерно: основная масса людей прибывает со стороны вантового и Октябрьского мостов. Центральная часть острова в выходные дни часто бывает переполнена, что сказывается на комфорте отдыхающих.
Урбанист Пётр Иванов подчёркивает, что городу необходимо расширять количество доступных связей с рекреационными зонами.
«Весь Красноярск пользуется островом как пространством для отдыха. Вплоть до того, что некоторые эксперты говорят: уровень антропогенной нагрузки слишком высок для экосистемы. Было бы неплохо развивать общественные пространства так, чтобы все красноярцы могли пользоваться ими с комфортом», — резюмировал Пётр Иванов.
Если эти проекты воплотят в жизнь, тысячи красноярцев получат долгожданный короткий путь к Енисею, а город — удобный веломаршрут через несколько районов. К тому же создание такой магистрали подтвердит, что администрация наконец взялась за системное развитие этого вида транспорта.
