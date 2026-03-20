Аллерголог Чернышова предупредила о пыльцевых штормах этой весной

С приходом весны многие из нас сталкиваются с неприятными симптомами аллергии. В этом году метеорологи прогнозируют обильное цветение и, как следствие, увеличение количества пыльцевых штормов. Аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова поделилась с Тульской службой новостей рекомендациями, как подготовиться к этому периоду и минимизировать его влияние на здоровье.
Цветение начинается задолго до того, как мы увидим первые зелёные листья. В конце февраля — начале марта активизируются плесневые грибки. Они начинают размножаться при повышении температуры и таянии снега. Аллергия на плесень встречается реже, чем на пыльцу, но она также может вызывать неприятные симптомы. Важно помнить, что аллергия на плесень может усиливать реакцию на пыльцу деревьев.
Особое внимание стоит уделить берёзе, так как её пыльца особенно опасна из-за мелких частиц: в этом году ожидается большое количество её пыльцы, что может привести к пыльцевым бурям. Кроме берёзы, в марте начинают цвести ольха и лещина. Эти деревья относятся к семейству букоцветных, и если у вас есть аллергия на одно из них, велика вероятность, что вы будете чувствительны и к другим представителям этого семейства.
Пик цветения берёзы приходится на апрель — май, когда концентрация аллергенов достигает максимума. Симптомы аллергии включают заложенность и зуд носа, насморк, зуд и покраснение глаз, кашель, першение в горле, одышку и другие проявления. Причём высокочувствительные люди могут начать ощущать симптомы уже в марте, когда погода становится теплее.
Симптомы аллергии могут быть похожи на ОРВИ — заложенность носа и чихание, насморк, кашель, одышка и хрипы в груди, покраснение глаз, но они более длительные и не сопровождаются повышением температуры. Но при сильных проявлениях аллергии может возникнуть интоксикация, проявляющаяся слабостью, головной болью и ломотой в теле.
Если в вашей семье никто не страдает аллергией, в первый раз бывает сложно распознать её симптомы. Важно помнить, что аллергия может проявляться сезонно, и если вы каждый год чувствуете себя плохо весной или летом, возможно, это связано с аллергической реакцией.
Аллергия имеет генетическую предрасположенность: если кто-то из близких страдает от неё, риск развития аллергии у вас составляет до 50%.
Лучший способ борьбы с аллергией — профилактика. Основные методы защиты включают:
Гипоаллергенный быт: минимизируйте контакт с возможными аллергенами.
Использование фильтров для воздуха: они очищают воздух в помещении от пыльцы.
Закрытие окон: особенно в периоды сильного цветения.
Применение антигистаминных препаратов: они снижают симптомы аллергии.
Регулярное промывание носа: это поможет удалить пыльцу из дыхательных путей.
Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться весной без неприятных симптомов.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщалось, чем опасен синдром «талого снега».