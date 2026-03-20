НОИЦ расскажет о великих ученых в рамках проекта «На волне открытий»

В Нижнем Новгороде стартовал совместный проект ННГУ им. Лобачевского и регионального филиала РТРС «На волне открытий». В течение всего года нижегородская телебашня покажет серию тематических световых инсталляций о выдающихся учёных, изменивших отечественную и мировую науку, в том числе в сфере радиоэлектроники, кибернетики, истории, лингвистики, химии.
Проект также поддержал Нижегородский областной информационный центр (НОИЦ). На страницах изданий медиахолдинга, в том числе на сайте pravda-nn.ru, раз в месяц будут выходить материалы о биографии учёных, их достижениях и значении открытий для науки и нашей повседневной жизни.
Первым героем проекта стал знаменитый математик Николай Лобачевский, в честь которого был назван Горьковский Государственный университет (позднее — ННГУ). Это случилось 20 марта 1956 года. В день 70-летия со дня присвоения вузу его имени на телебашне покажут оптическую иллюзию из линий, вдохновлённую геометрией Лобачевского.
Достижения нижегородского математика позволили расширить возможности геометрической науки, а в физике и астрономии помогли по-новому взглянуть на эволюцию Вселенной и изучение чёрных дыр, где объекты с большой массой искажают пространство.
«В январе, когда наш университет отмечал 110-летие, телебашня РТРС включила тематическую подсветку, рассказав всему Нижнему Новгороду о юбилее крупнейшего вуза региона. Теперь мы запускаем совместный проект и весь год будем рассказывать нижегородцам и гостям города о наших учёных, которые создавали и создают славу страны. Вместе мы поднимем науку практически на 200 метров над землёй!» — поделился ректор Университета Лобачевского Олег Трофимов.
Кроме геометрических фигур на телебашне также появится название проекта, имя Николая Лобачевского, его ключевое научное достижение и юбилейная дата.
«Мультиплатформенный проект “На волне открытий” — это возможность подчеркнуть, что культурно-просветительская и образовательная функции масс-медиа сегодня не менее важны, чем развлекательная, а для разговора даже на сложные научные темы можно найти современные форматы, которые могут быть интересны людям разных поколений и интересов», — отметил директор Нижегородского филиала РТРС Вячеслав Ульященко.
