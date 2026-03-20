Не ждите 1 апреля: как подать заявление в школу в Новосибирске досрочно

НОВОСИБИРСК, 20 марта, ФедералПресс. Приемная компания в школы начинается с 1 апреля, однако уже сейчас родители будущих первоклассников могут оформить черновик заявления на портале «Госуслуги».

«После того, как черновик будет оформлен, на сайте появится таймер обратного отчета. Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта “Госуслуги” пришлют дополнительное напоминание», — сообщили в пресс-службе регионального министерства цифрового развития.

Сам алгоритм действий максимально упрощен: ровно в день начала приемной кампании родителям останется лишь нажать кнопку «Отправить». Для семей, имеющих льготы, предусмотрена опция автоматической отправки заявления сразу после старта.

Прием документов в школы столицы Сибири пройдет в два этапа:

с 1 апреля до 30 июня — заявления принимаются от льготников, а также от родителей, чьи дети проживают на закрепленной за школой территории.

с 6 июля по 5 сентября — начнется зачисление на оставшиеся свободные места. Этот этап распространяется на детей, независимо от их адреса регистрации.

Напомним, что в России планируют ввести программу капитального ремонта всех учебных заведений — школ и детских садов. Президент РФ Владимир Путин, что в России растет большое молодое поколение и демографические меры поддержки, введенные ранее, уже дали свои положительные результаты.