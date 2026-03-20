Не ждите 1 апреля: как подать заявление в школу в Новосибирске досрочно

«После того, как черновик будет оформлен, на сайте появится таймер обратного отчета. Он подскажет, через какое время можно подать заявление. За день до старта “Госуслуги” пришлют дополнительное напоминание», — сообщили в пресс-службе регионального министерства цифрового развития.
Сам алгоритм действий максимально упрощен: ровно в день начала приемной кампании родителям останется лишь нажать кнопку «Отправить». Для семей, имеющих льготы, предусмотрена опция автоматической отправки заявления сразу после старта.
Прием документов в школы столицы Сибири пройдет в два этапа:
с 1 апреля до 30 июня — заявления принимаются от льготников, а также от родителей, чьи дети проживают на закрепленной за школой территории.
с 6 июля по 5 сентября — начнется зачисление на оставшиеся свободные места. Этот этап распространяется на детей, независимо от их адреса регистрации.
