Директор ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН рассказал причины выхода тигра к людям

Популяция тигров в Приморье превысила кормовую ёмкость лесов из-за чумы кабанов и вырубок.

Источник: Аргументы и факты

Популяция амурского тигра в Приморье за последние два десятилетия выросла более чем вдвое, с 200−250 до 570 особей. Однако, по мнению учёных, эта цифра превышает реальную ёмкость угодий. Сокращение кормовой базы из-за эпидемии африканской чумы свиней, массовые вырубки лесов и изменение поведения самих хищников привели к резкому росту конфликтных ситуаций между тигром и человеком.

Как рассказал директор ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Андрей Гончаров, принимавший участие в первых исследованиях популяции, проблема тигра требует экономического, а не только природоохранного подхода.

«По официальным данным, в Приморье вырублено семь из десяти гектаров леса. Первичные кедрово-широколиственные леса — основная среда обитания тигра — практически уничтожены. Лес стал фрагментированным: вместо сплошных массивов — пустыри, поля, дороги и постройки», — пояснил директор ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Андрей Гончаров.

Ключевой фактор голода хищников — африканская чума свиней, за последние 5−10 лет сократившая поголовье кабана втрое.

«На кабана тигр тратит меньше сил, а за оленем нужно бегать. Рядом же — бесхозная корова или собака, добыть которых намного легче», — отмечает Андрей Гончаров.

Проведённая по заказу минсельхоза оценка кормовой базы показала: имеющихся копытных недостаточно для прокорма нынешней популяции. Резкий рост конфликтных ситуаций эксперты связывают также с изменением поведения зверей. Из-за многолетнего жёсткого запрета на отстрел выросло поколение тигров, переставших бояться человека. Во многих случаях хищники оказываются ранеными браконьерами, но встречаются и с людьми, которые сами провоцируют нападение, подходя к зверю на опасное расстояние.