Директор ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН рассказал причины выхода тигра к людям

Популяция амурского тигра в Приморье за последние два десятилетия выросла более чем вдвое, с 200−250 до 570 особей. Однако, по мнению учёных, эта цифра превышает реальную ёмкость угодий. Сокращение кормовой базы из-за эпидемии африканской чумы свиней, массовые вырубки лесов и изменение поведения самих хищников привели к резкому росту конфликтных ситуаций между тигром и человеком.