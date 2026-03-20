В России заблокировали более 5,3 тысячи сайтов, продающих запрещенные БАД

Попова: в России заблокировали более 5,3 тыс сайтов, продающих запрещенные БАД.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Свыше 5,3 тыс интернет-ресурсов, реализующих запрещенные БАД, заблокировано в РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Рассмотрено (сайтов, реализующих опасные БАД — ред.) 6460. Заблокировано — 5398», — указано в презентации, которую представила Попова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.

Уточняется, что данные представлены с момента начала наблюдения 15 января 2026 года.

Критериями блокировки стали: отсутствие государственной регистрации, опасные БАД, согласно законодательству РФ, сведения о наличии в составе БАД веществ в количествах, не соответствующих нормативам, реализация под видом пищевых добавок.