В России заблокировали более 5,3 тысячи сайтов, продающих запрещенные БАД

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Свыше 5,3 тыс интернет-ресурсов, реализующих запрещенные БАД, заблокировано в РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Рассмотрено (сайтов, реализующих опасные БАД — ред.) 6460. Заблокировано — 5398», — указано в презентации, которую представила Попова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.
Уточняется, что данные представлены с момента начала наблюдения 15 января 2026 года.
Критериями блокировки стали: отсутствие государственной регистрации, опасные БАД, согласно законодательству РФ, сведения о наличии в составе БАД веществ в количествах, не соответствующих нормативам, реализация под видом пищевых добавок.