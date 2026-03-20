Пробка образовалась у Сенной площади в Нижнем Новгороде из-за Ураза-байрама

Движение транспорта затруднено рядом с Сенной площадью в Нижнем Новгороде 20 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».
Заторы наблюдаются от Казанского съезда до улицы Максима Горького. Данный участок отмечен на карте красными линиями. Пробки связывают с празднованием Ураза-байрама, поскольку рядом находится Нижегородская соборная мечеть.
Напомним, что до конца марта в Нижнем Новгороде ограничили движение транспорта по улицам Малой Покровской и Гоголя.
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше