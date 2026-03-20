Нижегородские болельщики пожаловались на отсутствие врачей на матчах

Нижегородское Министерство спорта инициировало служебное расследование в связи с инцидентами, повлекшими за собой серьезные травмы на играх региональной любительской футбольной лиги. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кабайло через свой Telegram-канал.
Согласно заявлению министра, спортивное ведомство зафиксировало значительное число обращений от участников соревнований, выражающих недовольство отсутствием адекватного медицинского обеспечения на проводимых играх.
«Присутствие медицинского персонала на всех спортивных событиях является обязательным, и ответственность за это полностью лежит на организаторах. Этот аспект нельзя игнорировать. Мы уже вступили в диалог с руководством лиги и проводим внутреннюю проверку», — отметил Дмитрий Кабайло.
В случае обнаружения нарушений и отказа организаторов решить проблемы до начала следующего игрового цикла, регион может прекратить предоставление инфраструктуры для проведения мероприятий лиги.
Кроме того, в скором времени запланирована внеплановая встреча с представителями спортивных федераций. На ней организаторам будет повторно разъяснена их зона ответственности. Министр подчеркнул, что даже если турнир не имеет официального статуса и не внесен в календарный план Минспорта, как в ситуации с любительской футбольной лигой, обеспечение максимальной безопасности участников остается первоочередной задачей.
Глава министерства также подтвердил, что находится в контакте с матерью девушки-фотографа, которая пострадала во время одного из матчей. Семье оказана материальная помощь, и предложили дальнейшую поддержку при необходимости. Планируется связаться и с получившим травму футболистом. Обе ситуации взяты под личный контроль.
Напомним, 15 марта на стадионе «Северный» в Автозаводском районе произошел инцидент: во время игры футболист столкнулся с девушкой-фотографом, которая снимала матч у кромки поля. У девушки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные ушибы.
