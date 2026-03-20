Почему нельзя верить похвале ИИ — подкаст El.kz

Она зеркалит вас — и вы видите в ней лучшего собеседника, которого когда-либо встречали.
Ученая Жанар Сабазова предложила простой способ: дать чёткий промпт с ролью. Попросить нейросеть оценить текст как редактор с 20-летним опытом в научной фантастике, который работал с топовыми издательствами и не обязан вам нравиться. Результат будет совершенно другим.
Участник подкаста так и сделал — попросил подчеркнуть жирным всё, что не работает. Нейросеть подчеркнула много. Она показала, где автор «инфодампит», где эмоция подменена описанием, где структура проседает. Написать живое предложение она сама не способна, но объяснить, почему ваше предложение мертво — вполне.
Средний ответ вместо лучшего.
В этом и есть главный парадокс современных языковых моделей. Они прочитали миллиарды текстов и знают, как писал Толстой. Но вдохнуть жизнь в собственный текст не могут. Сыздыкова формулирует это точно: нейросеть видит ваши слова, превращает их в токены, ищет статистические соответствия и выдаёт наиболее вероятный средний ответ. Не лучший. Средний.
Именно поэтому большинство сгенерированных текстов в соцсетях читаются одинаково — гладко, связно и совершенно пусто. Сыздыкова говорит, что уже не хочется читать Instagram: там слишком много этой полированной пустоты. Люди перестали добавлять что-то своё, перестали даже перечитывать то, что им выдала машина.
Трамплин или ловушка.
Сабазова видит в этом не катастрофу, а развилку. Те, кто умеет мыслить и составлять точные промпты, получат от нейросети трамплин. Те, кто просто копирует выдачу, останутся там, где стоят. Разрыв между ними будет только расти — и это не разрыв в доступе к технологии, а разрыв в умении с ней работать.
Человек в контуре решает всё.
Один из самых показательных примеров в разговоре — история о том, как Сабазова написала песню на свадьбу подруги. Она сочинила текст сама, нейросеть сделала исполнение: голос, музыку, аранжировку. На свадьбе песня растрогала гостей. Но без человека в контуре — без её текста, её понимания рифмы и интонации — машина выдала бы что-то безликое.
Ровно об этом говорит и кейс с африканским кавером, который внезапно завирусился. Там тоже был человек с творческим мышлением, который понимал, как строить музыку. Он дал машине направление — и она сыграла точно. Без этого человека инструмент остался бы инструментом без музыканта.
Нейросеть усиливает того, кто уже умеет думать, и бесполезна тому, кто ждёт от неё магии. Об этом, собственно, и был весь разговор.