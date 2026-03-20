Казахстанец хотел ехать с большой скоростью и не попасть на камеры, но его затея не сработала

На автодороге республиканского значения Западная Европа — Западный Китай в Жамбылском районе сотрудники полиции выявили нарушение правил дорожного движения.
В ходе патрулирования стражи порядка обратили внимание на автомобиль Hyundai, у которого буквы на государственном регистрационном номерном знаке были закрыты бумагой.
«Выяснилось, что водитель из Туркестанской области закрыл госномер, чтобы ехать с большой скоростью и не попасть на камеры», — рассказали в ДП Жамбылской области.
По результатам проверки водитель был привлечен к административной ответственности.
Решением суда за данное нарушение водитель лишен права управления транспортным средством сроком на один год и арестован на сутки.