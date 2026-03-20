Казахстанец хотел ехать с большой скоростью и не попасть на камеры, но его затея не сработала

В Жамбылской области выявлен водитель, который закрыл госномер бумагой. За это его арестовали и лишили прав на год, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

На автодороге республиканского значения Западная Европа — Западный Китай в Жамбылском районе сотрудники полиции выявили нарушение правил дорожного движения.

В ходе патрулирования стражи порядка обратили внимание на автомобиль Hyundai, у которого буквы на государственном регистрационном номерном знаке были закрыты бумагой.

«Выяснилось, что водитель из Туркестанской области закрыл госномер, чтобы ехать с большой скоростью и не попасть на камеры», — рассказали в ДП Жамбылской области.

По результатам проверки водитель был привлечен к административной ответственности.

Решением суда за данное нарушение водитель лишен права управления транспортным средством сроком на один год и арестован на сутки.